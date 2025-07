Abertas as inscrições para Copa de Judô em Manaus

Evento será no ginásio Bergão, no São Jorge, com categorias para várias idades.

O esporte olímpico ganha destaque em Manaus com a realização da 5ª Copa Caminho Suave de Judô. O evento ocorrerá no dia 16 de agosto, a partir das 8h, no ginásio Bergão, localizado no bairro São Jorge, Zona Oeste.

A competição é organizada pelo Instituto Caminho Suave de Artes Marciais e Lutas Esportivas, em parceria com a Federação de Judô do Amazonas (Fejama), e conta com divulgação oficial da agência Emanuel Sports & Marketing. As inscrições já estão abertas.

Categorias e modalidades da competição

Segundo o organizador, Sensei David Azevedo, a copa terá um festival infantil para crianças de 3 a 8 anos, além das disputas para judocas das categorias:

Sub-9 (masculino e feminino)

Sub-11 (masculino e feminino)

Sub-13 (masculino e feminino)

Sub-15 (masculino e feminino)

O campeonato também contempla as classes:

Cadete Iniciante (15 a 17 anos, até faixa laranja)

(15 a 17 anos, até faixa laranja) Cadete Graduado (15 a 17 anos, a partir da faixa verde)

(15 a 17 anos, a partir da faixa verde) Sênior Iniciante (até faixa verde)

(até faixa verde) Sênior Graduado (a partir da faixa roxa)

(a partir da faixa roxa) Veteranos (masculino e feminino)

Inscrições e valores

As inscrições estão abertas até o dia 12 de agosto. O valor é de R$ 80 por atleta.

O pagamento pode ser feito via transferência ou depósito bancário no Banco do Brasil, agência 1197-5, conta corrente 127459-7, ou pelo PIX, usando o CNPJ 31.160.135/0001-48 (Instituto Caminho Suave de Artes Marciais e Lutas Esportivas).

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (92) 99115-1413.

