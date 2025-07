Linhas de ônibus têm trajeto alterado em Manaus; confira

A Prefeitura de Manaus anunciou novas alterações no sistema de transporte coletivo urbano. As mudanças passam a valer nesta quarta-feira (23), e impactam principalmente as zonas Leste e Norte da cidade.

O objetivo é melhorar o atendimento aos usuários e otimizar os deslocamentos nas regiões com maior demanda por transporte público.

Confira as mudanças nas linhas de ônibus

Linha 017 terá novo ponto no Terminal T4

A linha 017 passará a atender o Terminal Jorge Teixeira (T4), com saídas da comunidade Uberê, no ramal da Rainha, Zona Leste de Manaus.

A mudança amplia a integração com o sistema de transporte coletivo, facilitando o acesso dos moradores da região ao T4.

Linha 055 deixa de atender o Viver Melhor IV

A linha 055 deixará de circular no conjunto Viver Melhor IV.

Ela continuará operando até a avenida Torquato Tapajós, realizando o retorno no trevo da via. O restante do trajeto segue sem alterações.

O conjunto Viver Melhor IV continuará sendo atendido pela linha 023.

Linha 330 volta a operar no Centro aos fins de semana

A linha 330 voltará a atender o Centro de Manaus nos finais de semana, reforçando o acesso à região central durante os dias de maior circulação.

Linha 430 retoma parada na praça da Saudade

A linha 430 também voltará a circular pela praça da Saudade aos finais de semana, atendendo à demanda de usuários que utilizam essa rota para chegar ao centro da cidade.

Integração

De acordo com a prefeitura, as rotas foram ajustadas com base em estudos de demanda e sugestões da população.

