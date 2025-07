Operação apreende ônibus clandestinos na Zona Leste de Manaus

A operação Transporte Legal, coordenada pela Prefeitura de Manaus por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), apreendeu, nesta sexta-feira (18), dois ônibus que operavam ilegalmente na avenida Cosme Ferreira, bairro São José, zona Leste da capital. A ação visa coibir o transporte clandestino de passageiros, oferecendo mais segurança à população.

Os veículos apreendidos já haviam sido flagrados em outra operação realizada na Ponta Negra, em março deste ano. Um dos ônibus transportava 58 pessoas e o outro, 35 — ambos sem autorização para circular e em péssimas condições de segurança.

Ainda durante a semana, outro flagrante chamou a atenção dos fiscais nas imediações do Terminal de Integração 5 (T5). Um ônibus clandestino foi encontrado em situação precária, com cadeiras rasgadas, interior degradado e até um tanque de combustível improvisado — fator que representa risco iminente de explosões e incêndios.

Segundo o chefe da Divisão de Fiscalização de Transporte do IMMU, Waldir Sousa, esses veículos colocam em risco a vida dos passageiros e desestabilizam o sistema regular de transporte.

“Eles não passam por vistorias, não possuem seguro e operam sem autorização. Nosso objetivo com a operação é proteger a população e garantir um transporte seguro e regulamentado”, destacou.

As ações de fiscalização serão intensificadas em todas as zonas da cidade. O IMMU orienta a população a não utilizar esse tipo de transporte e reforça que denúncias podem ser feitas pelo Disk Transporte, no 118, ou pelos canais oficiais da Prefeitura de Manaus.

