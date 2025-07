Bi Garcia confirma que quer ser vice de Omar Aziz nas eleições de 2026

Ex-prefeito de Parintins confirma interesse em disputar eleição ao lado do senador e elogia gestão de Assayag no município

Parintins (AM) – O ex-prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSD), confirmou nesta terça-feira (22) sua intenção de disputar o cargo de vice-governador ao lado do senador Omar Aziz (PSD) nas eleições estaduais de 2026.

Em declaração, feita durante entrevista ao programa Fatos e Boatos, da Rádio Clube de Parintins, o ex-gestor também analisou o cenário político atual do Amazonas e comentou o legado de sua administração à frente do município.

“É verdade que eu quero ser o vice. Não escondo de ninguém minha pretensão. Mas deixo o senador Omar Aziz muito à vontade”, afirmou Garcia, ao ser questionado sobre uma possível composição de chapa para o pleito estadual.

O ex-prefeito ressaltou o crescimento da força política de Omar Aziz em todo o estado, especialmente na capital.

“O Omar está se tornando uma unanimidade. Ele está com uma dianteira bem grande na capital e, no interior, ‘lamba’ todo mundo”, disse, usando uma expressão popular para se referir à vantagem nas pesquisas.

Legado em Parintins e continuidade com Assayag

Durante a entrevista, Bi Garcia também avaliou o desempenho do atual prefeito de Parintins, Mateus Assayag (PSD), seu aliado político e sucessor na administração municipal. Segundo ele, Assayag tem dado continuidade a projetos importantes iniciados durante sua gestão, com destaque para investimentos em infraestrutura esportiva, como a construção de ginásios cobertos na sede e na zona rural.

“Mateus tem tocado o mandato com muito profissionalismo, continuando os investimentos que são importantes pra população. Eu fico muito feliz com essa continuidade”, afirmou Garcia.

Mayra Dias em ascensão política

Bi Garcia ainda destacou o trabalho da deputada estadual Mayra Dias (Avante), sua esposa, que vem ganhando projeção no cenário político amazonense.

De acordo com ele, Mayra é reconhecida como uma das parlamentares mais atuantes do estado e aparece bem posicionada em sondagens para 2026.

“O trabalho da Mayra é avaliado muito positivamente em todo o Amazonas. Ela pontua em Manaus com percentual de candidata a deputada federal, como eu também tenho. Eu tenho pesquisas”, destacou.

Com influência política em Parintins e no Baixo Amazonas, Bi Garcia busca ampliar sua atuação no cenário estadual e já articula alianças com vistas à eleição de 2026.

