Espetáculo ‘Ruína’ reflete sobre queimadas na Amazônia

Montagem estreia no dia 31 de julho no Teatro da Instalação, com entrada gratuita.

No dia 31 de julho, às 19h, o Teatro da Instalação, no Centro de Manaus, será palco da estreia do espetáculo de dança ‘Ruína’, da Cia Fragmento de Rua. Com entrada gratuita, a obra propõe uma reflexão profunda sobre a destruição causada pelas queimadas na Amazônia e a força de resistência da natureza frente a esse cenário.

Sobre a obra

A montagem marca uma nova fase da companhia e traz a arte como ferramenta de denúncia e transformação social. Inspirada na devastação provocada pelo fogo, ‘Ruína’ convoca o público a repensar o papel humano diante da crise ambiental.

Com corpos em movimento, a dança surge como linguagem de resistência. A obra também celebra a capacidade da natureza de se regenerar, mesmo diante da destruição.

Processo criativo

Os ensaios começaram em abril deste ano e foram retomados no fim de junho com uma nova formação de intérpretes. Para o coreógrafo Vanderlan Soares, essa fase tem sido marcada por desafios e crescimento artístico:

“Estamos realizando três encontros semanais, e está sendo bem gratificante ver a nossa evolução artística e profissional. Esta nova etapa está sendo tão intensa quanto a primeira montagem, realizada em 2019. A diferença é que agora temos outros corpos em cena, e minha experiência enquanto coreógrafo também amadureceu”, afirma.

Incentivo cultural

O espetáculo foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e conta com apoio da Manauscult e do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A estreia é uma oportunidade para vivenciar a arte como resistência e refletir sobre o futuro da Amazônia e a responsabilidade coletiva na preservação do bioma.

