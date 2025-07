Wilson Lima e ministra Márcia Lopes vistoriam obras da Casa da Mulher Brasileira

Os trabalhos serão intensificados com a chegada do verão amazônico.

Manaus (AM) – Um passo importante no fortalecimento da rede de proteção às mulheres está em andamento no Amazonas. O governador Wilson Lima e a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, vistoriaram nesta terça-feira (23) as obras da Casa da Mulher Brasileira, localizada no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

A unidade, fruto de uma parceria entre o Governo do Amazonas e o Governo Federal, vai reunir diversos serviços em um único espaço, promovendo acolhimento, autonomia e enfrentamento à violência contra a mulher.

“Essa estrutura vai integrar todos os serviços voltados para o atendimento da mulher, com suporte psicológico, delegacia, apoio jurídico e social. A mulher que chegar aqui sairá com encaminhamento e proteção garantida pela lei”, afirmou Wilson Lima.

A ministra Márcia Lopes destacou a importância do espaço: “Essa parceria entre os governos é fundamental. A Casa da Mulher é um projeto inovador e necessário, que garante acolhimento e dignidade para todas”.

Com investimento total de R$ 17,5 milhões – sendo R$ 10 milhões oriundos de emenda da Bancada Federal e R$ 7,5 milhões do Estado –, a obra está sendo acelerada com a chegada do verão amazônico. O espaço contará com 84 salas, fraldário, brinquedoteca, alojamento, estacionamento e central de transportes.

A Casa da Mulher Brasileira vai oferecer serviços como triagem, acolhimento psicossocial, Juizado, Defensoria Pública, Ministério Público e programas de autonomia econômica para vítimas.

Essa será a 9ª unidade construída no Brasil. Outras estão em funcionamento em cidades como São Paulo, Salvador, Curitiba, Fortaleza e Campo Grande. A unidade de Manaus promete ser referência no acolhimento e apoio à mulher em situação de vulnerabilidade.

