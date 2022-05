Inscrições para 87 cursos gratuitos do Senai encerram hoje em Manaus

Manaus (AM) – A oferta para os 87 cursos gratuitos de Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Amazonas), encerra nesta sexta-feira (6), às 12h.

Ao todo são 20.365 vagas, voltadas para os cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional nos segmentos industriais da construção civil, metalomecânica, eletroeletrônica; alimentos; transporte; confecção do vestuário; refrigeração e automação.

As inscrições estão sendo realizadas no site do Senai http://www.fieam.org.br/senai/ acessando o edital de chamada pública. Confira o formulário AQUI.

Segundo Rafael Lobo, diretor técnico do Senai Amazonas, o objetivo da chamada é fortalecer o compromisso da instituição com a sociedade e a indústria amazonense.]

“Na medida em que oportunizamos ao público em geral o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais, com foco no saber fazer, revertermos recursos oriundos das indústrias em conhecimentos e habilidades requeridas pelo mundo do trabalho”, destacou o diretor.

Oferta de vagas

As vagas ofertadas em Gratuidade Regimental são destinadas a Pessoas Físicas (PF), autodeclaradas de baixa renda. Para efetivação da matrícula, o Senai fará contato com os contemplados com a vaga do curso, por e-mail e/ou telefone informados no formulário de inscrição.

Os cursos presenciais serão realizados nas modalidades de ensino presencial, semipresencial e 100% EaD, em horários variados, conforme indicado no edital. Os prazos e procedimentos estabelecidos na chamada, assim como suas eventuais alterações e demais procedimentos, devem ser acompanhados por meio das redes sociais do Senai Amazonas.

