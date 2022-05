Em Presidente Figueiredo, trabalhadores protestam contra decreto de Bolsonaro

Presidente Figueiredo (PF) – A população de Presidente Figueiredo (distante 126 quilômetros de Manaus) teme pelo impacto que o decreto 11.052/22, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, vai causar no Polo de Concentrados, com a redução do IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados).

Na manhã desta quarta-feira (4), trabalhadores da empresa Jayoro ergueram cartazes nas proximidades da rodoviária de Presidente Figueiredo, na BR 174, e pediram que o Governo Federal reveja a decisão.

“Bolsonaro, nós do Amazonas queremos continuar verdes! Nos ajude a preservar a floresta amazônica de pé. Mantenha o Polo de Concentrados em Manaus”, dizia um dos cartazes.

Em outro, palavras mais duras dirigidas ao presidente e o ministro da economia, Paulo Guedes.

“Bolsonaro e Guedes, na véspera do dia do trabalho, vocês demitiram o povo do Amazonas para sempre! Não abandonem o futuro de nossos filhos”, afirma.

Presente na manifestação, a dona de casa Antônia Maia, 57, disse que foi pedir ao presidente que ‘não tire’ o emprego do seu filho.

“Eu não acredito que isso está acontecendo. Estou muito revoltada, porque acho isso injusto com o povo do Amazonas. Meu filho trabalha nesse ramo e todos dependem dele. Bolsonaro, não tire o emprego do meu filho”, desabafa.

Outro que desabafa é Fernando Santos, 43 anos, que trabalha com concentrados de xarope.

“Fazemos esse apelo por socorro aos nossos deputados estaduais, federais e senadores. Defendem, agora, aqueles que vocês procuram na hora do voto”, afirma.

Segundo com estimativas da Prefeitura de Presidente Figueiredo, atualmente, a produção de concentrados representa um importante polo de desenvolvimento local e a redução do IPI poderá causar a perda de 1,1 mil empregos diretos na cidade, impactando a renda de inúmeras famílias e prejudicando a economia do município.

Debaixo de chuva, os trabalhadores protestaram contra a medida

Recentemente, o deputado federal Marcelo Ramos comentou sobre o assunto. Para ele, a saída de fábricas como Ambev e Coca-Cola é de natureza grave.

“Isso não beneficia nenhuma indústria fora da Zona Franca, porque não existe produção de concentrados de refrigerantes fora de Manaus”, avalia.

