Manaus (AM) – O Dia das Mães é marcado por diversas formas e homenagens de carinho e amor, os quais são representados e simbolizados por meio de presentes.

Assim, o período é, tradicionalmente, de grande movimentação para o comércio. Neste ano, conforme o levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes de Lojistas de Manaus (CDL), o comércio deve apresentar um aumento nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

Muitos comerciantes e lojas de Manaus viram suas vendas caírem, nos últimos anos, em razão da pandemia da Covid-19. Porém, neste Dia das Mães 2022, o comércio analisa um crescimento na procura dos consumidores por produtos no Dia das Mães 2022, comemorado neste domingo (8).

A expectativa para as vendas, conforme a Pesquisa de Intenção de Compras para o Dia das Mães realizada pelo CDL é de um crescimento de 4%, em relação ao mesmo período do ano de 2021. O estudo também aponta para uma receita bruta de R$ 150 milhões.

Ainda, segundo o Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (IFPEAM), cerca de 98% dos entrevistados afirmou que vai comprar um presente de Dia das Mães. Ao mesmo tempo, de acordo com o presidente da Fecomércio do Amazonas, Aderson Frota, apesar da significativa procura da população pelos produtos, o comércio deve se atentar com a crise econômica que permanece em todo os país.

“Isso é uma demonstração de que muita gente tem carinho pelo dia das mães, que é uma data muito significativa e familiar. É preciso entender que os consumidores estão cautelosos, porque as crises que desencadearam o aumento de preços, que comprometeram a renda e negativaram os comércios, ainda estão presentes e persistem no cenário econômico da atividade comercial e isso impõe ao comércio que esteja atento”, afirma o presidente do Fecomércio.

Assim, o presidente recomenda que os comerciantes estimulem o interesse do consumidor com créditos, promoções e outras vantagens comerciais.

Produtos procurados

Para este Dia das Mães, os principais itens procurados pela população de Manaus, de acordo com a Fecomércio são os perfumes e os cosméticos, com cerca de 27% de pessoas em busca de adquiri-los. Em sequência, aparecem os calçados, com 19%. Enquanto que o vestuário e o almoço/janta, ficaram em terceiro e em quarto lugar, com 15% e 11% respectivamente.

Já em relação a quais presentes as mães gostariam de receber, os dados apontam que 23% das entrevistadas preferem receber perfumes e cosméticos, número que empata com o grupo de mães que opta pelo vestuário (23%). Já os calçados foram os itens favoritos de 14% das mães, enquanto que bolsas e calçados são a preferência de 12%.

Conforme a pesquisa, cerca de 72% dos entrevistados vai presentear a mãe e 12% pretendem presentar a esposa. Já 10% afirmaram que vão dar presentes para a filha, e 2% a avó.

Custos

A pesquisa também perguntou aos entrevistados quanto pretendem gastar em presentes na data comemorativa, e quase metade (45%) respondeu que busca por produtos de R$ 101 a R$ 200. Já 28% afirmaram que pretendem gastar de R$ 50 a R$ 100, e 19% de R$ 201 a R$ 500. Apenas 5% vão comprar presentes acima de R$ 1 mil.

No que diz respeito em quais são os locais mais procurados pelos consumidores na compra de presentes para o Dia das Mães, o levantamento do Fecomércio aponta que o shopping é a prioridade de 32% dos entrevistados. Em seguida são os centros comerciais, com 31% e as lojas de bairro com 21%.

“Até porque, o consumidor tem preocupações diferentes das que tinha no passado. Hoje o consumidor leva em consideração a proximidade, a segurança, a dificuldade de trânsito, a dificuldade de estacionamento. Então a percepção do consumidor, em relação ao tocante do combustível, começa a dar mais preferência e olhas mais para o comercio do seu próprio bairro de moradia”, explica o presidente do Fecomércio.

Vendas em Manaus

Com as vendas voltadas para o público interessado em cosméticos, a loja Make For You, localizada no bairro Parque Dez, vê com otimismo o Dia das Mães. De acordo com a proprietária da loja, Rafaela Maia, os produtos mais procurados são os buquês de maquiagem e kits personalizados de maquiagem.

“As pessoas estão mais preparadas, e mais alegres em participar das festividades do dia. Então estamos otimistas por saber que mais pessoas estão procurando presente para suas mães. Por conta da pandemia ter acabado, mais pessoas estão podendo estar próximas das suas famílias e comemorar a festa, o que gera um aquecimento no mercado”, diz Rafaela Maia, proprietária da Make For You.

A loja de produtos importados, Três elefantes, também espera uma grande movimentação nos dias próximos ao Dia das Mães.

“Já produzimos muitos presentes e encomendas de empresas. Com certeza, esses dias estão bem melhores que o ano passado”, diz o Três Elefantes.

