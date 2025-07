Mulher de 36 anos foi detida em Manacapuru após denúncia do Conselho Tutelar; crianças foram encaminhadas a abrigo.

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante nesta quarta-feira (23) em Manacapuru, município localizado a 68 quilômetros de Manaus. Ela é acusada de abandono de incapaz e maus-tratos contra seus filhos, de 6 meses e 9 anos. A prisão ocorreu após denúncia do Conselho Tutelar, que informou à polícia sobre as crianças estarem sozinhas em uma vila de quartos para aluguel, onde residiam com a mãe.

Condições precárias

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da unidade policial, a denúncia relatava que a mãe frequentemente deixava as crianças sem cuidados básicos e alimentação. Além disso, havia relatos de xingamentos e ameaças direcionadas às vítimas.

Resgate e atendimento

Após a denúncia, o Conselho Tutelar resgatou as crianças e as encaminhou para atendimento médico. A bebê apresentava sinais de maus-tratos, como um sangramento devido a uma queda da cama. Ambas foram posteriormente encaminhadas a um abrigo.

Prisão da mãe

A mãe compareceu ao Conselho Tutelar, demonstrando comportamento alterado. Diante disso, a equipe policial foi acionada e, ao chegar ao local, deu voz de prisão em flagrante à mulher, conduzindo-a à delegacia.

Consequências legais

A mulher responderá pelos crimes de abandono de incapaz e maus-tratos e permanecerá à disposição da Justiça.

