Mais de 12 artistas e companhias locais participarão da primeira edição da Mostra de Teatro Águas de Manaus, marcada para os dias 9, 10, 16 e 17 de agosto. A programação é gratuita e acontece em diferentes locais das zonas Oeste, Leste e Sul da capital.

Diversidade em cena

Aline Mohamad, do Instituto Brasileiro de Teatro (iBT) e curadora da mostra, afirma que os espetáculos dialogam com o cotidiano e as raízes amazônicas.

“São peças que exploram o que há de melhor na cultura amazônica. Trazem risadas, lágrimas, lembranças e debates internos sobre pautas que vivemos todos os dias. O público, independentemente da idade, vai apreciar cada segundo”, disse.

Simony Dias, gerente de Responsabilidade Social da Águas de Manaus, destaca o compromisso com a cultura:

“É uma programação diversa que mostra o talento dos produtores locais. A participação faz parte da nossa relação com a população desde 2018.”

Programação por zonas

Na zona Oeste, o anfiteatro da Ponta Negra recebe no dia 10 a peça “Tucumã e Buriti – As Brocadas do Tarumã-Açu”, do grupo Jurubebas de Teatro. A história acompanha duas irmãs ribeirinhas ligadas pelo umbigo, que vivem em conflitos entre ficar ou partir da comunidade.

Na zona Leste, o Jorge Teixeira será palco de três peças no dia 16. A primeira, às 18h, é “Bertoldo – Estudo nº 1”, da Buia Teatro Company. A história lúdica acompanha um professor e suas decisões subaquáticas.

Às 19h30, entra em cena “Filha do Encontro das Águas”, escrita por Lia Benacon, que trata do retorno às raízes e da busca por identidade. A noite encerra às 21h com “Balões”, do grupo Barravento, em que o palhaço Caco celebra encontros e despedidas com poesia e comicidade.

No coração da cidade

No dia 17, as apresentações chegam à zona Sul. Às 15h, o Ateliê 23 recebe “Menina Miúda”, da Cia homônima. Logo após, às 16h, o grupo Soufflé de Bodó apresenta “Cê Virou Planta”, uma obra sobre luto e memória.

O Largo São Sebastião, a partir das 17h, reúne encenações curtas de grupos locais. Destaque para “Anselmo”, “Pânico na Maçã”, “Serrador”, “Portinari” e “Vida de Peixe-boi”, todos pela Gigi Produções.

Às 19h, no Teatro Gebes Medeiros, encerra-se a mostra com “Sebastião”, do Ateliê 23. A peça retrata histórias de sete drag queens em um bar LGBTQIA+ da Ditadura Militar, com roteiro baseado na obra “Um Bar Chamado Patrícia”, de Bosco Fonseca.

Sobre a mostra

A Mostra Águas de Manaus é uma realização do Ministério da Cultura e do iBT, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Conta com patrocínio da Águas de Manaus, Instituto Carlos Roberto Hansen (ICRH), Grupo Tigre e apoio do Sinetram, Benevolência, Fetam, Ateliê 23 e Buia Teatro.

