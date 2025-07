Redução no estado foi três vezes maior que a média do país, segundo dados oficiais

Amazonas tem queda expressiva

O Amazonas encerrou 2024 com uma queda de 17,4% nas mortes violentas intencionais. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado nesta quarta-feira (24/07), e mostram que o estado superou com folga a média nacional, que foi de 5,4%.

A taxa de homicídios no estado caiu de 33,2 para 27,4 a cada 100 mil habitantes. É o menor índice registrado desde 2013.

Menos homicídios e feminicídios

A redução não ficou restrita aos homicídios dolosos, que caíram 15,1%. Os latrocínios também diminuíram 38,9%, dez vezes mais que a média nacional. Já os assassinatos de mulheres, incluindo feminicídios, tiveram queda de 25,2%.

Capital deixa o topo dos roubos

Um dos destaques do levantamento foi a queda nos crimes contra o patrimônio. Em 2023, Manaus liderava o ranking de roubo de celulares proporcional à população. Em 2024, a cidade nem aparece entre as 20 mais.

Outros crimes também recuaram: roubo de veículos caiu 34%; a transeuntes, 11%; em residências, 12%; em comércios, 31,2%. O estado está há cinco anos sem registrar assaltos a instituições financeiras.

Investimento em segurança

Desde 2019, o Governo do Amazonas destinou R$ 1,16 bilhão à segurança pública. Os recursos financiaram a compra de viaturas, lanchas blindadas e tecnologias de vigilância, como o Sistema Paredão, que já opera com mais de 1.500 câmeras inteligentes.

Mais efetivo nas ruas

O efetivo também cresceu. Foram chamados 2,8 mil novos policiais militares e 250 civis desde o último concurso. Em 2024, mil soldados foram formados, e outros 627 estão em treinamento. O Corpo de Bombeiros recebeu 340 novos profissionais.

Rios mais vigiados

As bases fluviais, como a Arpão 3, estão entre os maiores investimentos na segurança do interior. Elas atuam em rios estratégicos, como o Solimões, Negro e Branco. Juntas, já causaram mais de R$ 500 milhões em prejuízos ao crime organizado.

*Com informações da assessorias

