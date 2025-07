Feirão Amazonas Meu Lar oferece 2,6 mil imóveis com desconto de até R$ 35 mil; confira

Quem sonha com a casa própria terá uma nova oportunidade neste fim de semana. O Feirão Amazonas Meu Lar acontece neste sábado (26) e domingo (27), no Centro de Convenções Vasco Vasques 2, em Manaus, com mais de 2,6 mil imóveis disponíveis e subsídio estadual de até R$ 35 mil para a entrada.

O evento é voltado exclusivamente para quem já está pré-cadastrado no programa habitacional do governo, na modalidade Subsídio Entrada do Meu Lar, que utiliza recursos do FGTS pelo Minha Casa, Minha Vida.

Como funciona o desconto?

O valor do subsídio varia de acordo com a renda familiar:

Até R$ 35 mil para quem ganha até R$ 2.850 (Faixa 1)

para quem ganha até R$ 2.850 (Faixa 1) Até R$ 30 mil para renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700 (Faixa 2)

para renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700 (Faixa 2) Até R$ 20 mil para renda entre R$ 4.700,01 e R$ 8 mil (Faixa 3)

O que vai ter no feirão?

Além da exposição dos imóveis, o evento terá:

Análise de crédito na hora

Simulação de financiamento

Atendimento da Caixa Econômica Federal

Estandes de órgãos estaduais , como Suhab, Procon-AM e Sedurb

, como Suhab, Procon-AM e Sedurb Espaço kids, área gourmet e ação cultural “Mania de Ler”

Onde estão os imóveis?

São 30 empreendimentos de seis construtoras (como MRV e Direcional), espalhados por várias zonas de Manaus, com opções para diferentes perfis familiares.

Quem pode participar?

Apenas quem está pré-cadastrado na modalidade Subsídio Entrada do Meu Lar. O cadastro pode ser feito ou atualizado no site www.amazonasmeular.am.gov.br ou pelo app SASI.

No dia do evento, é necessário apresentar os documentos exigidos para análise de crédito (listados no site).

