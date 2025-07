Circuito Dramel une arte e natureza em Iranduba

A segunda fase do Circuito DRAMEL de Arte foi inaugurada nesta quinta-feira (24) e levou cerca de 60 estudantes da rede pública de Iranduba para um passeio educativo no sítio Doce Refúgio, onde arte e natureza se encontram em meio à floresta.

O projeto é realizado pelo Instituto DRAMEL, criado em 2015, e tem como base a meliponicultura, técnica de criação de abelhas sem ferrão. A ação integra turismo rural, educação ambiental e expressão artística produzida por crianças da região.

“As crianças não só criaram esculturas com material reaproveitado, como agora caminham por entre elas e conhecem de perto o circuito que ajudaram a montar”, explicou o professor Joaquim Alberto da Silva, diretor do Instituto.

Trilhas educativas

O trajeto percorre dez estações temáticas. As esculturas instaladas em cada parada foram produzidas por alunos na primeira fase do projeto e reaproveitam cascas e resíduos florestais.

Ao longo do caminho, os estudantes conheceram viveiros de mudas, tanques com tambaquis e tartarugas amazônicas, galinheiro agroecológico e aves como as calopsitas, que, mesmo não nativas, encantaram as crianças.

Outro destaque foi o sistema de vermicompostagem, onde minhocas ajudam na decomposição de restos orgânicos. O resultado vira húmus, fertilizante natural usado no próprio sítio.

Abelhas sem ferrão

O Meliponário do sítio despertou curiosidade. Os alunos aprenderam sobre as melíponas, abelhas nativas sem ferrão que são fundamentais para a polinização da floresta. Espécies como a Jandaíra, Moça Branca e Uruçu foram observadas de perto.

“Achei incrível saber que existem abelhas sem ferrão. A ‘Moça Branca’ me encantou. Ela produz muito mel!”, contou a aluna Elizânia Souza, de 14 anos.

Divulgação

Majestade da floresta

O circuito termina diante de uma sumaumeira gigante — árvore considerada sagrada por povos originários. Suas raízes externas, em forma de Sapopemas, formam uma estrutura que servia como instrumento de comunicação ancestral.

“A Samaumeira foi minha favorita. É enorme! Quero muito voltar”, disse Antonella Carvalho, de 9 anos, que participou da atividade como visitante vinda de Manaus.

Educação transformadora

O projeto não só leva conhecimento sobre biodiversidade, mas reforça o pertencimento à floresta. Para Paulo Oliveira, de 13 anos, foi uma vivência marcante.

“Muita gente aqui cria galinha. Eu também. Achei incrível ver que isso também é parte do nosso saber”, afirmou.

“O circuito promove encantamento e valoriza o conhecimento tradicional da Amazônia de forma acessível e sensível”, definiu Joaquim Alberto.

Visitação aberta

O Circuito DRAMEL de Arte está aberto para visitas escolares e vivências educativas durante todo o ano. Os agendamentos podem ser feitos pelo Instagram @dramel.am ou pelo telefone (92) 99207-0715.

A propriedade está localizada no km 5 do ramal Monte Castelo, na AM-070, zona rural de Iranduba.

*Informações de Assessoria

Leia mais:

Cidade Junina transforma o Podium da Arena da Amazônia com entrada gratuita até domingo

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱