Ossadas são encontradas em Tefé e podem ser de mãe e filhos desaparecidos

Tefé (AM) – Ossadas humanas foram encontradas em uma área de mata, na zona rural do município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), na tarde de quinta-feira (24). A suspeita é de que os restos mortais possam ser de Ana Paula da Costa Barbosa, de 28 anos, e dos dois filhos dela, Kauã Miguel Barbosa de Sousa, de 10 anos, e Maria Ísis Barbosa de Sousa, de 7, desaparecidos desde abril de 2024.

O material será encaminhado para Manaus, onde passará por análise detalhada no Instituto Médico Legal (IML), que irá confirmar a identidade das vítimas.

Principal suspeito está foragido

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, titular da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães, Alexsandro da Silva, conhecido como “Branco”, é o principal suspeito do desaparecimento da ex-companheira e das duas crianças. Ele está sendo investigado e procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Segundo o delegado, o caso chegou à polícia após o pai das crianças registrar um Boletim de Ocorrência (BO), em fevereiro deste ano, na delegacia de Alvarães. Na denúncia, o homem informou que a ex-companheira havia iniciado um relacionamento com Alexsandro e se mudado com ele para Tefé, levando os filhos.

As investigações apontam que o último contato de um familiar com Ana Paula ocorreu no dia 23 de abril de 2024. Desde então, mensagens de texto com conteúdo incoerente foram enviadas a parentes do celular da vítima, levantando a suspeita de que terceiros estariam utilizando o aparelho.

“O Alexsandro passou a ser o principal suspeito. As mensagens recebidas não condiziam com o modo de falar da vítima e pareciam ser enviadas por outra pessoa”, destacou o delegado Marcelo Lopes.

Suspeito tem antecedentes por crimes graves

Ainda conforme a PC-AM, Alexsandro possui antecedentes criminais por estupro de vulnerável, violência doméstica, apropriação indébita e outros crimes. Desde o registro do desaparecimento, ele está foragido.

Denúncias e apelo da polícia

A Polícia Civil do Amazonas pede a colaboração da população para localizar Alexsandro da Silva, o “Branco”. Informações podem ser repassadas pelos números:

📞 (97) 98417-7265 – 57ª DIP de Alvarães

📞 181 – Disque Denúncia da SSP-AM

A identidade do denunciante será mantida em sigilo absoluto.

