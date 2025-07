Oficinas ensinam grafismo e biojoias indígenas em Manaus

Projeto “A Moda Ancestral Mura” promove vivência com saberes tradicionais no Parque das Tribos

O projeto “A Moda Ancestral Mura” oferece, neste sábado (27) e na segunda-feira (29), oficinas gratuitas no Ateliê Maira Mura, no Parque das Tribos, em Manaus. A ação une arte, tradição e moda da etnia Mura com atividades que acontecem das 8h às 12h.

As oficinas são focadas na produção de biojoias e na pintura com grafismos indígenas em ecobags. Cada dia conta com duas turmas de até 10 participantes. As inscrições são feitas via WhatsApp pelo número (92) 99511-1473.

Saberes compartilhados

As aulas são ministradas por Maira Bello Mura e Macelly Yasmin Mura, mulheres indígenas que atuam na preservação da memória e da estética de seu povo. A proposta busca fortalecer a visibilidade da cultura Mura e ampliar o reconhecimento da arte indígena feita em Manaus.

Ao final das atividades, no dia 29, será realizada uma exposição com as peças produzidas. O evento será aberto ao público até as 15h, com entrega de certificados e suporte para emissão da Carteira Nacional do Artesão, voltado às mulheres indígenas.

Vozes da ancestralidade

Idealizadora do projeto, Maira Bello Mura destaca que os grafismos e biojoias usados nas oficinas são inspirados na vivência da sua aldeia.

“Essa oficina é uma forma de levar esses conhecimentos adiante, conectando nossa cultura com a moda e com outras expressões artísticas contemporâneas”, diz a artista.

Ela também celebra o apoio da Lei Aldir Blanc como um passo importante para projetos indígenas.

“Esse é o meu primeiro projeto aprovado, depois de tentar algumas vezes. Estar nesse lugar, ao lado de outras mulheres e povos, é fundamental para fortalecer nossas raízes e nossa luta.”

O projeto foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e do Conselho Estadual de Cultura.

