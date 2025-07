Wilson Lima apresenta a Schwarzenegger papel do AM na agenda climática global

O governador Wilson Lima participou, nesta sexta-feira (25), do painel “Diálogo sobre Protagonismo Subnacional em Clima e Florestas”, promovido pela GCF Task Force, durante o Festival Expert XP, em São Paulo. Ao lado do ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, e de lideranças da Amazônia Legal, Wilson defendeu o papel estratégico do Amazonas na agenda climática global.

Durante sua fala, o governador destacou o Manaus Action Plan for a New Forest Economy, lançado em 2022, que prevê redução de 80% do desmatamento até 2030, repasses diretos para comunidades tradicionais, cogovernança e incentivo à ciência e aos saberes locais.

“Acreditamos que a verdadeira transformação vem da cooperação, inovação e responsabilidade. Trabalhamos por um financiamento estratégico para infraestrutura verde, bioeconomia e manejo florestal inclusivo”, afirmou Wilson Lima.

Compromissos ambientais

O governador apresentou ainda os investimentos do Estado em políticas socioambientais, como o Plano Amazonas 2030, que busca zerar o desmatamento líquido até 2030, reforçando a valorização das populações que vivem e protegem a floresta.

Ele defendeu a descentralização dos recursos climáticos, a superação de barreiras para acesso a fundos internacionais e a criação de mecanismos de pagamento por performance aos estados que preservam as florestas.

O secretário de Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira, também participou da agenda, reforçando os compromissos firmados no Manaus Action Plan, que hoje é referência global em economia florestal sustentável.

Reconhecimento internacional

Wilson Lima elogiou o papel histórico de Arnold Schwarzenegger como fundador e embaixador da coalizão GCF, criada em 2008, e que reúne hoje 45 estados e províncias de 11 países, abrangendo cerca de um terço das florestas tropicais do mundo.

“A influência de Schwarzenegger é significativa, especialmente na promoção de soluções que surgem nos estados, onde as questões climáticas são vividas de forma direta”, disse o governador.

Schwarzenegger relembrou sua visita a Manaus com o diretor James Cameron, no contexto do filme Avatar, e destacou a importância de dar protagonismo às comunidades da floresta nas decisões internacionais sobre clima, principalmente com a COP 30 marcada para 2025, em Belém (PA).

Participações e articulações

O painel contou com a presença dos governadores Helder Barbalho (Pará) e Marcos Rocha (Rondônia), do secretário executivo do GCF, Carlos Aragon, além de representantes da sociedade civil, fundos de capital verde, CBF, XP Investimentos e o presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda.

