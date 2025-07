Manaus ganha lei que proíbe contêineres soltos nas ruas e reforça a segurança no trânsito

Lei proíbe contêineres em vias públicas sem autorização e exige travas de segurança no transporte

A Prefeitura de Manaus sancionou a Lei Complementar nº 26, publicada no Diário Oficial do Município, que cria novas regras para o uso de contêineres na cidade.

A proposta é do vereador Jander Lobato (PSD) e foi aprovada pela Câmara Municipal de Manaus (CMM) no dia 30 de junho. A nova norma altera o Código de Posturas do Município e já está em vigor.

A lei proíbe o abandono ou estacionamento de contêineres em vias públicas, praças e calçadas sem autorização da Prefeitura. O transporte também deverá seguir critérios de segurança, com uso de travas adequadas, como o sistema tipo lock.

Regras visam segurança e organização urbana

A mudança foi motivada por reclamações recebidas nas redes sociais sobre contêineres deixados irregularmente nas ruas. Segundo o vereador, a medida busca garantir mais segurança no trânsito, ordenamento urbano e respeito ao espaço público.

“A lei traz mais ordem, segurança e preparo para o futuro de Manaus”, destacou Jander Lobato.

Penalidades para descumprimento

Empresas e transportadoras que desrespeitarem a norma poderão ser responsabilizadas. Isso inclui o transporte de contêineres sem o devido travamento ou em condições inadequadas.

A fiscalização será realizada pelo poder público municipal.

(*) Com informações da assessoria

