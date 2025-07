Homem é preso por ameaçar irmã e violar medida no AM

Suspeito ameaçava diariamente a irmã com deficiência, mesmo com medida judicial em vigor

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante, na última sexta-feira (25), por descumprir Medida Protetiva de Urgência (MPU) contra a própria irmã, uma jovem com deficiência, em Canutama, no interior do Amazonas.

Histórico de ameaças e violência doméstica

Segundo o delegado Armando Diadosk Júnior, titular da 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a medida protetiva estava em vigor devido ao histórico de ameaças de morte e agressões cometidas pelo irmão.

“A vítima nos informou que o irmão dela comparece diariamente em sua casa e profere diversas ameaças e ofensas contra ela. Diante disso, fomos até o local e o encontramos no interior do imóvel, momento em que ele tentou se evadir por uma janela dos fundos, mas foi capturado pelos policiais”, informou o delegado.

Providências

Ele foi encaminhado à delegacia e autuado por violar a medida judicial. A vítima recebeu assistência e está sob os cuidados da família.

Crime e medidas legais

O homem responderá pelo crime de descumprimento de medida protetiva e permanece à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

