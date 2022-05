Mãe de Neymar assume relacionamento com fisiculturista 19 anos mais novo

Novo namorado de Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, o muso fitness Rafael Talamask, de 36 anos, sempre sonhou com a fama. Figura antes só conhecida em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o bonitão ingressou no mundo artístico em 2009, como produtor da dupla Leo Andrade e Rafael e, posteriormente, do festival “Garota vip”.

Antes de se tornar influenciador digital em sua cidade, o campo-grandense se formou em Administração e teve uma empresa de alimentação fitness. “Rato de academia” desde os 15 anos, Rafa passou a competir em campeonatos de fisiculturismo e ganhou seu primeiro título em 2015. Na ocasião, concorreu na categoria “Men’s Physique”, que premia a beleza dos competidores, avaliados como modelos para capas de revistas do ramo.

Novo namorado de Neymãe coleciona elogios nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Metrossexual assumido, o agora namorado de Neymãe coleciona elogios nas redes sociais, principalmente quando posta fotos de sunga e sem camisa, exibindo o tanquinho em gomos.

O modelo passou a ficar mais conhecido em 2018, quando fez amizade com David Brazil e começou a frequentar a casa do promoter, no Rio. Foi através de David que ele conheceu Nadine e vem conquistando a tão sonhada fama. Em suas redes sociais não é raro vê-lo posando com artistas, como Anitta, Ivete Sangalo e até Bruna Marquezine, ex-namorada de seu futuro enteado.

Relacionamento

Mãe de Neymar, Nadine Gonçalves vive relação com muso fitness Foto: Reprodução/Instagram

Está ficando sério o romance de Nadine Gonçalves, de 55 anos, a mãe de Neymar, com o muso fitness Rafa Talamask, de 36. Após curtirem o carnaval juntos na Sapucaí, Neymãe viajou com o bonitão para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, terra dele.

Discreto, o novo casal aproveitou para visitar alguns pontos turísticos de Bonito. Rafa postou fotos numa sofisticada pousada e no ponto turístico Parque das Cachoeiras, e num restaurante com forno à lenha. Já Nadine publicou uma foto exibindo, toda feliz, um buquê de rosas vermelhas que ganhou. “Muito obrigada, eu amei”, escreveu ela ao postar nos stories.

Rafa é de Campo Grande e estava no Rio, onde bate ponto, para o carnaval. Entre uma passada e outra nos espaços Vip da Avenida, Nadine ficou com Talaski, apresentado pelo amigo em comum de ambos, David Brazil.

