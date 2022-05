Sérgio Mallandro relembra momento íntimo com Silvio Santos em camarim: “Assoprei o saco”

Episódio aconteceu após o apresentador derrubar sopa no colo ao rir de uma piada

O humorista Sérgio Mallandro revirou a intimidade de Silvio Santos e colocou na mesa um flagra inusitado do dono do baú.

Em entrevista ao podcast Ticaracaticast, o artista contou sobre o dia que viu o comunicador de cueca em um dos camarins do SBT.

“Eu me lembro de um dia no camarim que tava eu, Pedro de Lara, ia sempre três pessoas pro camarim, a gente gravava dois programas, Silvio Santos chamava a gente ali pra conversar, pra brincar. Tava um dia eu, Pedro de Lara, Décio Piccinini, ele [Silvio] com aquele cuecão, sem camisa, esperando a camisa dele, tomando uma sopa”.

Na história, Mallandro contou que precisou assoprar as partes íntimas do dono do SBT após um acidente.

“Aí, Pedro de Lara era um gênio, né, cara, falou uma merda tão engraçada que o Silvio Santos começou a rir com aquele jeito, perdeu o fôlego, engasgou, a sopa virou no saco do Silvio Santos, ele começou a gritar: ‘Me ajuda, assopra!’. Tava eu e Décio, eu falei ‘e aí, Décio? Ou é tu ou é eu, alguém tem que assoprar essa porra”.

A função acabou sobrando para Sérgio Mallandro, que disse ter dado um confere nas partes íntimas do apresentador.

“Aí eu assoprei e vi o saco do Silvio Santos. Mas só eu que vi, não é qualquer saco, não, hein? Aquelas duas bolinhas cada uma preciosa. Eu fiquei tão apavorado que se ele falasse ‘chupa’, eu chupava. Fiquei louco, não sabia o que eu fazia. E o saco começou a ficar todo verde porque era sopa de ervilha, parecia o saco do Hulk!”, disse aos risos.

Esta não é a primeira vez que Mallandro expõe intimidades de artistas. No podcast do humorista, Xuxa Meneghel relembrou momentos inusitados e curiosos de sua vida ao lado do amigo e de seus ex-namorados.

*Com informações do iBahia

