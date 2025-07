Feirão Amazonas Meu Lar oferece 2,6 mil casas com subsídios até R$ 35 mil neste fim de semana

O Governo do Amazonas iniciou neste sábado (26) a segunda edição do Feirão Amazonas Meu Lar, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. O evento vai até domingo (27) e disponibiliza mais de 2.600 unidades habitacionais, com subsídios de até R$ 35 mil para facilitar o acesso à casa própria.

Na ocasião, o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Marcellus Campêlo destacou que o Programa Amazonas Meu Lar é um compromisso do Governo do Estado para reduzir o déficit habitacional e apoiar as famílias no financiamento da casa própria.

“O Amazonas Meu Lar é o maior programa habitacional da história do Amazonas. Nós temos um déficit no Amazonas de, aproximadamente, 120 mil unidades habitacionais. Então quando a gente faz um feirão como esse, que oferta 2,6 mil unidades, com 30 empreendimentos, a gente ajuda a reduzir o déficit habitacional com rapidez. A importância do subsídio é fundamental para as famílias que não conseguem acessar o financiamento imobiliário via Caixa Econômica Federal”, afirmou.

Programa apoia famílias com diferentes faixas de renda

O programa Amazonas Meu Lar é a maior iniciativa habitacional da história do estado. A proposta é reduzir o déficit habitacional, estimado em 120 mil moradias. Os subsídios variam conforme a renda familiar:

Até R$ 2.850: subsídio de R$ 35 mil

De R$ 2.850,01 a R$ 4.700: R$ 30 mil

De R$ 4.700,01 a R$ 8 mil: R$ 20 mil

Para participar, é necessário estar com o nome limpo no SPC/Serasa. Os financiamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal.

Parcerias e serviços no evento

Além da comercialização de imóveis, o Feirão reúne órgãos estaduais e instituições parceiras. A Suhab orienta sobre o financiamento habitacional e o programa estadual. A Sect realiza agendamentos e tira dúvidas sobre regularização fundiária.

O Procon-AM, em parceria com a Águas de Manaus e a Amazonas Energia, promove renegociação de dívidas e atendimento ao consumidor.

Talk Show e atrações para o público

Uma das novidades desta edição é um Talk Show com representantes das construtoras, conduzido pelo secretário Marcellus Campêlo, da Sedurb e UGPE. O público também pode aproveitar a área gourmet, o espaço kids e a ação “Mania de Ler”, da Secretaria de Cultura.

Amazonas Meu Lar já beneficiou mais de 27 mil famílias

O programa integra a política estadual de habitação e regularização fundiária. Já alcançou 27.154 famílias, sendo 7.649 com moradia e 19.505 com regularização fundiária. A meta é atender 24 mil famílias com habitação e 33 mil com títulos de posse, com investimento total de R$ 4,7 bilhões.

(*) Com informações da assessoria

