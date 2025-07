Lula libera R$ 1,9 milhão a cidades afetadas pela cheia no Amazonas

Manaus (AM) – O governo federal liberou nesta quinta-feira (24) um total de R$ 1,9 milhão em repasses emergenciais para cinco municípios do Amazonas atingidos por desastres naturais. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) autorizou os recursos para socorrer as famílias afetadas e reconstruir as infraestruturas danificadas por enchentes e erosões.

Entre os municípios beneficiados, Carauari recebeu o maior valor, R$ 670.613,00; Itacoatiara ficou com R$ 661.306,00; e Anamã, recebeu R$ 305.946,90.

O governo federal também repassou R$ 118.760,00 para Caapiranga e R$ 218.446,50 para Anori. A portaria com todos os valores foi publicada no Diário Oficial da União. Os municípios devem aplicar os recursos exclusivamente em assistência humanitária, reconstrução de infraestrutura e prevenção de novos desastres.

Prazo

As prefeituras têm prazo de 90 dias para prestar contas ao governo federal, comprovando a aplicação correta dos recursos em itens como cestas básicas, kits de higiene, reparo de pontes e sistemas de drenagem.

A Defesa Civil Nacional priorizou municípios com situação de emergência reconhecida, alto número de desabrigados e danos graves em infraestrutura essencial.

O governo federal realizou o repasse em um momento crítico para o Amazonas, quando a cheia dos rios já afeta mais de 500 mil pessoas.

Somente em julho, o governo federal já destinou R$ 7,3 milhões em ajuda emergencial ao estado, incluindo repasses anteriores a Borba, Jutaí e Tonantins.

Os gestores municipais alertam que os recursos são importantes, mas ainda insuficientes para cobrir todos os prejuízos causados pelas enchentes, apesar de o governo estadual enviar ajuda humanitária coo água potável, alimentos e caixas d’água.

Leia mais:

MPF apura irregularidades em repasses federais destinados a Manacapuru

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱