Defesa de Bruno Henrique nega envolvimento em esquema de apostas

Atacante do Flamengo é acusado de manipular cartão amarelo em jogo de 2023

A defesa do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, negou neste sábado (26) que o jogador tenha participado de qualquer esquema de manipulação de resultados ou apostas esportivas. A declaração foi feita após a Justiça do Distrito Federal aceitar denúncia contra o atleta, que agora se torna réu por estelionato e manipulação de partida.

“Bruno Henrique segue confiando na Justiça, enquanto mantém foco e dedicação total à vida de atleta de futebol, certo de que jamais tomou parte em qualquer esquema de apostas esportivas”, afirmou a equipe jurídica do jogador.

Denúncia

Na sexta-feira (25), a 7ª Vara Criminal de Brasília acatou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Bruno Henrique é acusado de ter forçado um cartão amarelo durante partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, com o objetivo de beneficiar apostadores.

Segundo os promotores, o atleta teria agido de forma consciente, incentivado por seu irmão — que também se tornou réu — para cometer a infração e receber o cartão.

A defesa do atacante destacou que “o Poder Judiciário rejeitou quase que a integralidade da denúncia formulada pelo Ministério Público” e garantiu que a parte da acusação que permanece será esclarecida para que o caso seja arquivado.

Bruno Henrique agora responde pelos crimes de manipulação de resultado esportivo, estelionato consumado em coautoria e tentativa de estelionato em coautoria, duas vezes. O caso foi revelado pelo portal Metrópoles.

