Carro perde controle e desce barranco em Manaus

Entre as vítimas, estão quatro crianças

Seis pessoas sofreram um grave acidente de trânsito após um carro perder o controle e descer um barranco na rua Solimões, na comunidade Jesus Me Deu, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, durante a noite de sábado (26).

Segundo testemunhas, o motorista, que demonstrava sinais de embriaguez, desceu uma ladeira desgovernado, perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco. Após o acidente, ele fugiu do local, deixando para trás uma mulher e quatro crianças que estavam no carro.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas a uma unidade de saúde, onde recebem atendimento médico. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Ainda segundo informações, dentro do veículo foram encontradas latas de cerveja e energético.

