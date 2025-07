Brasil perde final para a Itália e adia sonho do título inédito da Liga das Nações de vôlei

O sonho do título inédito esbarrou no poder da melhor seleção do momento. Neste domingo (27), em Lódz, o Brasil foi superado pela Itália por 3 sets a 1 e ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL). A Azzurra levantou o troféu da competição pela terceira vez.

Como foi a final 🏐

O Brasil começou bem. Mesmo enfrentando o favoritismo italiano, a equipe de Zé Roberto Guimarães entrou em quadra com leveza e concentração. A seleção abriu vantagem no placar e chegou a estar com 8 a 4 no início do set. A Itália reagiu e virou o jogo, mas o Brasil buscou uma impressionante sequência de sete pontos e venceu a parcial por 25 a 22.

Itália cresce e empata 💪

O segundo set foi dominado pelas italianas. O Brasil cometeu muitos erros, especialmente no ataque, e a Itália aproveitou: fez 13 a 5 rapidamente. Mesmo com mudanças, como a entrada de Helena e Kisy, a seleção brasileira não conseguiu reagir. A Azzurra venceu por 25 a 18 e empatou a partida.

Antropova entra e vira o jogo 🔁

No terceiro set, o Brasil voltou a errar. A Itália abriu vantagem com pontos em falhas brasileiras e cresceu ainda mais com a entrada de Antropova, que substituiu Egonu. A seleção brasileira até equilibrou as ações, mas não manteve o ritmo e perdeu a parcial por 25 a 22.

Luta até o fim, mas Itália confirma o título 🏆

Com Kisy titular no lugar de Rosamaria, o Brasil mostrou mais força ofensiva no quarto set. Gabi também voltou a pontuar bem, e a seleção chegou a equilibrar o duelo ponto a ponto. Porém, uma sequência de bloqueios italianos no fim da parcial definiu o placar: 25 a 22.

Com isso, a Itália confirmou a vitória por 3 sets a 1.

