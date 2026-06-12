Camisa 10

Técnico afirma que Neymar pode voltar na próxima semana

Na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti demonstrou otimismo em entrevista no MetLife Stadium, local da partida contra o Marrocos. O treinador afirmou que a Seleção Brasileira está preparada para competir em alto nível e reforçou a confiança no trabalho da equipe.

“Temos um bom sentimento sobre esta Copa, não apenas sobre esta primeira partida (com o Marrocos). É apenas a primeira partida desta competição, nós trabalhamos, estamos prontos. Estamos preparados”, assegurou o treinador da Seleção Brasileira.

Ancelotti destacou que o Brasil deve entrar em campo de forma organizada e reconheceu a força do adversário. “No futebol moderno não existe time pequeno. O Marrocos é um dos melhores times da atualidade, vice-campeão, ou campeão da Copa da África, não vou entrar nessa discussão. É uma equipe muito bem preparada para o futebol”, avaliou o técnico italiano.

Situação de Neymar na Seleção Brasileira

O treinador também atualizou a situação de Neymar, que segue em recuperação física. Segundo Ancelotti, a expectativa é positiva para um retorno em breve.

“O Neymar está trabalhando. Estamos trabalhando muito para tentar recuperar o Neymar o mais cedo possível. Nós pensamos que a expectativa de recuperar o Neymar na próxima semana é muito alta. Ele é importante não só pela sua qualidade técnica, que é indiscutível, mas também pela sua experiência, pelo exemplo que pode apresentar aos jogadores que temos dentro deste grupo”.

Além disso, o técnico destacou a importância do jogador dentro e fora de campo para o elenco brasileiro.

Regras da Fifa permitem comemorações com dança

Questionado sobre possíveis restrições às comemorações, Ancelotti comentou a nova regra da Fifa. Segundo ele, não há proibição para danças após gols.

“A nova regra não proíbe dançar. A nova regra da Fifa é para tentar controlar mais o tempo do jogo. Se pode celebrar, se pode dançar. Acho que qualquer jogador pode fazer o que quiser, com respeito”.

Homenagem ao ex-jogador Brito

No encerramento da coletiva, Ancelotti também deixou uma mensagem de respeito ao ex-jogador Brito.

“Queria mandar um abraço para a família desse fantástico jogador, lenda para o Brasil. Um abraço para a família, um abraço para a família brasileira”.

*Com informaões do Lance

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