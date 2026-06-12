Grupo B

Cyle Larin sai do banco e garante empate em 1 a 1 após reação canadense no segundo tempo contra a Bósnia

O Canadá viveu uma estreia de altos e baixos na Copa do Mundo em casa e empatou por 1 a 1 com a Bósnia, no Grupo B. A equipe canadense saiu atrás no placar aos 21 minutos, mas reagiu no segundo tempo e evitou a derrota com um gol decisivo de Cyle Larin, que entrou aos 76 minutos e marcou logo em seguida.

Com o resultado, o Canadá encerra uma sequência de sete derrotas consecutivas em Mundiais, que vinha desde 1986, e soma seu primeiro ponto na competição.

Bósnia aproveita bola parada e abre vantagem

A Bósnia-Herzegovina começou melhor e criou as primeiras oportunidades da partida. Logo nos minutos iniciais, Amar Memic finalizou por cima, enquanto Jovo Lukic apareceu em jogadas aéreas, mas sem perigo real.

O Canadá demorou a entrar no jogo e só finalizou pela primeira vez aos 17 minutos, quando Jonathan David chutou fraco para defesa de Nikola Vasilj.

Aos 21 minutos, a Bósnia abriu o placar em jogada de bola parada. Ivan Basic cobrou escanteio pela direita, Sead Kolasinac desviou na primeira trave, e Lukic completou de cabeça para marcar.

Depois disso, o Canadá aumentou a pressão e acumulou escanteios. No entanto, a defesa bósnia manteve o controle, com destaque para Tarik Muharemović e Nikola Katic. Tani Oluwaseyi ainda teve boa chance, mas finalizou por cima.

Canadá cresce, mas esbarra em defesa sólida

No segundo tempo, o Canadá voltou mais agressivo. Aos 53 minutos, Richie Laryea finalizou dentro da área, Kolasinac salvou quase em cima da linha e a bola ainda tocou no travessão.

Em seguida, a Bósnia quase ampliou. Ermedin Demirovic saiu cara a cara com o goleiro Maxime Crépeau, que fez defesa decisiva e manteve o Canadá vivo na partida.

A partir daí, o jogo mudou de ritmo e o Canadá passou a pressionar mais, especialmente após as substituições.

Larin decide após entrar no jogo

As mudanças ofensivas deram resultado rápido. Promise David entrou aos 61 minutos e participou diretamente da jogada do empate.

Aos 78 minutos, ele encontrou Cyle Larin, que girou sobre a marcação e finalizou de perna direita. A bola desviou levemente em Katic antes de morrer no canto de Vasilj.

O gol levou o estádio à festa e mudou o cenário da partida. Além disso, o Canadá ainda tentou a virada nos minutos finais, mas Muharemović bloqueou finalização de Larin nos acréscimos.

Empate histórico e Grupo B em aberto

O empate teve impacto importante para o Canadá. A equipe evitou a sétima derrota consecutiva em Copas do Mundo e somou seu primeiro ponto na história de uma Copa disputada em casa.

Para a Bósnia, o resultado também teve peso positivo, já que marcou o primeiro ponto da seleção desde sua estreia em Mundiais, em 2014.

Com isso, o Grupo B segue aberto, com Canadá, Bósnia, Suíça e Catar ainda na disputa por classificação.

*Com informações do Lance

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