PMs são exonerados após detenta denunciar estupro durante transferência de Humaitá para Manaus

A Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap) afastou e exonerou policiais militares após a denúncia de estupro feita por uma detenta transferida de Humaitá para Manaus, um trajeto de cerca de 590 km. A vítima relatou o abuso assim que chegou ao Centro de Detenção Feminino (CDF), durante a triagem padrão, que inclui atendimento médico e psicossocial.

Segundo a Seap, o órgão foi informado do caso no dia 18 de julho e acionou imediatamente a Polícia Civil, a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) e o Ministério Público do Amazonas (MP-AM). Os PMs envolvidos foram afastados das funções e, posteriormente, exonerados.

A Polícia Civil abriu inquérito no dia 21 para investigar a denúncia. De acordo com a Seap, a vítima relatou o estupro à médica ginecologista durante o atendimento de rotina no CDF. A direção da unidade foi comunicada, e o caso foi encaminhado à secretaria.

A Defensoria Pública confirmou que o crime foi registrado na Polícia Civil com base em um laudo pericial que comprovou o abuso. Um dos agentes penitenciários confessou o estupro. O caso também foi comunicado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário.

Até a última atualização desta reportagem, a Seap não detalhou qual crime teria motivado a prisão da mulher em Humaitá, nem as circunstâncias em que o estupro ocorreu durante o deslocamento até a capital.

Este é o segundo caso em menos de uma semana envolvendo denúncias de estupro contra mulheres sob custódia de agentes da segurança pública no Amazonas.

No sábado (26), três policiais militares e um guarda municipal foram presos, suspeitos de violentar sexualmente uma indígena da etnia Kokama, de 29 anos. Os abusos ocorreram de forma recorrente entre 2022 e 2023, enquanto a vítima estava presa na delegacia de Santo Antônio do Içá, no interior do estado.

A Polícia Militar informou que abriu procedimento administrativo para apurar a conduta dos PMs envolvidos, que estavam à disposição da Seap. A secretaria reafirmou, em nota, o repúdio a qualquer violação contra pessoas privadas de liberdade e reforçou o compromisso com o respeito aos direitos humanos no sistema penitenciário.

A Defensoria Pública também destacou, em nota, a necessidade urgente de garantir a integridade física e emocional de mulheres presas, sobretudo durante deslocamentos entre municípios do interior do estado.

Leia mais

Preso mais um PM suspeito de estuprar indígena em delegacia do AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱