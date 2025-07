Mulheres dopam homem com ‘golpe do Rupinol’ e roubam pertences em Manaus

Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) resgataram, na manhã de domingo (27), Renato Leite Marinho, que foi encontrado desacordado dentro de um carro após cair no chamado “golpe do Rupinol”, usado para dopar vítimas e facilitar furtos. Duas mulheres que estavam com ele são suspeitas de dopá-lo e roubar seus pertences.

A polícia foi acionada por volta das 8h, após populares alertarem sobre um homem inconsciente dentro de um carro branco, modelo Gol, com placas PHZ-9F60, estacionado em frente à conveniência de um posto de gasolina na rotatória do Coroado, na zona leste de Manaus.

Testemunhas contaram que Renato chegou ao local por volta das 7h, acompanhado de duas mulheres. Pouco tempo depois, as suspeitas pediram que um funcionário do posto dirigisse o carro, alegando que ele não estava em condições. O pedido foi recusado. Em seguida, as mulheres retiraram alguns itens do veículo e deixaram o local em um carro de aplicativo, deixando Renato desacordado no banco do motorista.

A equipe do Samu foi acionada e levou a vítima, ainda inconsciente, ao SPA do Coroado. O veículo foi levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. A polícia investiga a identidade das mulheres e a possível utilização do entorpecente conhecido como Rupinol no crime.

