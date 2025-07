Atletas do Amazonas se destacam em fim de semana de competições

Manaus (AM)– O esporte amazonense contou com fim de semana de protagonismo em diferentes arenas de Manaus, com destaque para conquistas paralímpicas, avanços no futebol profissional e a força das comunidades na Taça das Favelas. Da Vila Olímpica ao estádio Oswaldo Frota, o que se viu foi talento local em alta performance. Atletas do Amazonas têm se destacado em diversas modalidades, revelando talentos que vão do halterofilismo paralímpico ao futebol de base nas periferias

Halterofilismo

No sábado (26), a atleta Maria de Fátima, natural de Tefé, cravou seu nome na história ao bater o recorde brasileiro no halterofilismo paralímpico, categoria até 67 kg, levantando 134 kg. A marca foi conquistada durante o Meeting Paralímpico Loterias Caixa, na Vila Olímpica de Manaus, que reuniu 117 competidores. Maria agora se prepara para defender o Brasil no Mundial do Cairo, em outubro.

Futebol Série D

No futebol, o domingo (27) foi de festa para o torcedor local. O Manaus FC venceu o Trem-AP por 1 a 0, no estádio Carlos Zamith, com gol de Vitinho, e garantiu vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D. A equipe enfrentará o Imperatriz-MA nas oitavas de final, com a primeira partida em casa e o jogo decisivo fora.

Favelas em campo

Enquanto isso, o estádio Oswaldo Frota virou palco da segunda rodada da Taça das Favelas Amazonas, com 16 jogos nas categorias masculina e feminina. Equipes das comunidades de Viver Melhor, Cidade Alta, Redenção, Compensa, Jorge Teixeira e outras mostraram garra e talento. Muitos dos jovens atletas integram projetos sociais que promovem o esporte como ferramenta de transformação.

A competição reforça o papel do futebol como elo comunitário e vitrine de oportunidades para adolescentes da periferia.

