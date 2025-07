O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) registrou 109 procedimentos relacionados à alcoolemia durante operação de fiscalização realizada entre a noite de sexta-feira (25) e domingo (27), em seis zonas de Manaus e na rodovia AM-070. Do total, 64 motoristas testaram positivo para consumo de álcool e 45 se recusaram a fazer o teste do etilômetro.

A operação contou com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e foi executada por etapas: na sexta-feira, as zonas Leste, Centro-Sul e Centro-Oeste foram alvo da ação; no sábado, as zonas Sul, Leste e Norte; e no domingo, a operação foi realizada na zona Oeste e na AM-070 (rodovia Manoel Urbano).

Além dos casos de alcoolemia, 498 autuações foram registradas por infrações diversas. Entre elas, destacam-se:

121 motociclistas sem capacete de segurança

sem capacete de segurança 36 condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 40 veículos circulando sem equipamentos obrigatórios

Também foram identificadas situações de alto risco no trânsito, como dez motoristas trafegando na contramão, oito ameaçando outros veículos e oito veículos sem placa de identificação.

A equipe de Fiscalização do Detran-AM reforça que a embriaguez ao volante compromete os reflexos e o julgamento do condutor, aumentando consideravelmente o risco de acidentes.

“O crescimento das internações por acidentes de trânsito nos hospitais públicos evidencia o reflexo direto das condutas conscientes e imprudentes de motoristas que insistem em desrespeitar as normas”, alertou Arthur Cruz, coordenador-geral da Fiscalização de Trânsito do Detran-AM.

A operação segue integrada às ações contínuas do Detran-AM para reduzir acidentes, preservar vidas e promover um trânsito mais seguro no estado.

