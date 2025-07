Flamengo amplia liderança como maior torcida do Brasil

Pesquisa mostra queda de Corinthians e São Paulo no ranking nacional

O Flamengo segue como o clube com a maior torcida do Brasil. Segundo levantamento feito entre os dias 5 e 9 de junho de 2025, a equipe carioca lidera com 21,2% da preferência dos brasileiros. Apesar de uma leve oscilação em relação à última pesquisa, a vantagem aumentou.

Queda dos rivais

O Corinthians caiu de 15,5% para 11,9%, fora da margem de erro da pesquisa. Já o São Paulo saiu de 8,2% para 6,4%, perdendo a terceira posição para o Palmeiras, que agora aparece com 6,5%.

Mudanças no ranking

Mesmo empatados tecnicamente, Palmeiras e São Paulo vivem momentos distintos na relação com suas torcidas. O Tricolor segue em queda, enquanto o Verdão ganhou posições. Essa reordenação do topo mostra um novo cenário entre os clubes mais populares.

Torcidas menores

Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Internacional também registraram quedas, embora dentro da margem de erro. Ao mesmo tempo, o número de torcedores sem clube definido aumentou, indicando mudanças no comportamento do torcedor brasileiro.

Ranking por torcida

Veja os dez clubes com maior torcida no Brasil, de acordo com a nova pesquisa:

1º Flamengo: 21,2%

21,2% 2º Corinthians: 11,9%

11,9% 3º Palmeiras: 6,5%

6,5% 4º São Paulo: 6,4%

6,4% 5º Vasco: 3,4%

3,4% 6º Grêmio: 3,0%

3,0% 7º Cruzeiro: 2,3%

2,3% 8º Atlético-MG: 2,3%

2,3% 9º Bahia: 2,2%

2,2% 10º Santos: 2,0%

Nova realidade

Com o Flamengo ampliando a distância sobre os rivais, o ranking de torcidas nacionais se mostra cada vez mais polarizado. Além disso, o crescimento de torcedores sem time revela uma transformação silenciosa, porém significativa, no cenário esportivo nacional.

