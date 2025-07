O Amazonas inaugurou nesta segunda-feira (28) o primeiro centro público dedicado ao atendimento de crianças com autismo. O Caic TEA José Contente funciona no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

A unidade oferece atendimento gratuito para crianças de até 11 anos e seis meses. A equipe conta com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas e médicos.

“O que estamos entregando é esperança. É um passo importante para essas famílias”, afirmou o governador Wilson Lima durante a inauguração.

Atendimento

O atendimento começa com uma consulta médica. Depois, cada criança recebe um plano terapêutico personalizado. A metodologia utilizada é a Análise do Comportamento Aplicada (ABA), reconhecida mundialmente para o tratamento do autismo.

Estrutura

O centro tem salas adaptadas ao perfil sensorial das crianças. São ambientes com luz, som e texturas controladas. Também há parque molhado, brinquedos adaptados e uma sala de acolhimento para as famílias.

Expansão

Além deste, dois outros centros em Manaus serão adaptados para o atendimento especializado. As unidades ficam nas zonas norte e centro-sul e estão em reforma.

Famílias

“Temos um espaço que acolhe nossas crianças. Saímos da invisibilidade”, disse Lena Ribeiro, mãe de uma criança com autismo, presente na inauguração.

