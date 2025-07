Governo do AM investe R$ 1,5 milhão de crédito rural no interior

O governador Wilson Lima anunciou nesta quinta-feira (24) uma série de ações para fortalecer o setor primário e promover a inclusão social nos municípios de Jutaí (a 750 km de Manaus) e Fonte Boa (a 678 km de Manaus).

O governo investiu R$ 1,5 milhão para beneficiar a população com linhas de crédito rural, implementos agrícolas e iniciativas de apoio a pessoas com deficiência.

Durante as entregas, o governador reafirmou o compromisso do Governo do Amazonas com o desenvolvimento do interior.

“Aqui se tem disposição para trabalhar. A gente só precisa de oportunidades. É por isso que nosso governo olha para as pessoas”, afirmou Wilson Lima.

Jutaí recebe crédito para pesca, equipamentos e apoio social

Em Jutaí, o governo investiu R$ 306,7 mil em crédito rural para reforçar a pesca artesanal com canoas de alumínio, motores de popa e freezers, ampliando a cadeia produtiva local.

O município também recebeu 106 documentos rurais emitidos pelo Idam, como Cartões do Produtor Primário (CPP), Cadastros da Agricultura Familiar (CAF) e Cadastros Ambientais Rurais (CAR).

O governo destinou R$ 10 mil para a compra de roçadeiras motorizadas voltadas a produtores da agricultura familiar atendidos pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A ADS também entregou cheques de R$ 8 mil do programa +Crédito Amazonas Feirantes, três aeradores para piscicultores e três toneladas de produtos regionais ao CRAS e à Pastoral do Menor.

Crédito Rosa e inclusão para PcDs

Jutaí conta agora com um ponto fixo do programa Crédito Rosa, que estimula o empreendedorismo feminino. Desde 2022, 13 mulheres já foram beneficiadas com um total de R$ 74,4 mil em crédito, sob coordenação da Seas e execução da Afeam.

O município também recebeu cadeiras de rodas e carteirinhas de identificação para pessoas com deficiência, entregues pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD). As ações visam garantir acessibilidade, mobilidade e prioridade no atendimento público.

Fonte Boa amplia políticas para pesca sustentável e agricultura

Em Fonte Boa, Wilson Lima assinou o edital da Subvenção Econômica do Pirarucu, que será aberto entre 1º e 15 de agosto. A medida busca incentivar o manejo sustentável da espécie, envolvendo pescadores e associações locais.

Além disso, o município recebeu R$ 88,4 mil do Fundo de Promoção Social (FPS) para compra de um bote de alumínio com motor de 60HP, beneficiando 40 famílias da Associação de Pescadores de Fonte Boa.

A pescadora Sidileide da Silva, de 49 anos, comemorou: “É uma felicidade imensa, porque agora vamos ter uma embarcação para conduzir os peixes. Estamos muito gratos”, disse.

Agricultura familiar e apoio às feirantes

A Secretaria de Produção Rural (Sepror) entregou roçadeiras e 50 kits agrícolas, somando R$ 22.350 em investimentos para produtores afetados pela cheia dos rios. A ADS também concedeu R$ 8 mil em crédito para uma feirante local por meio do programa +Crédito Amazonas Feirantes.

Programa Crédito Rosa movimenta R$ 963 mil no município

Assim como em Jutaí, Fonte Boa agora possui um ponto fixo do Crédito Rosa, instalado na sede da prefeitura. O programa já atendeu 93 mulheres empreendedoras e injetou R$ 963.200 na economia local, promovendo autonomia financeira e protagonismo feminino.

Fonte Boa também recebeu cadeiras de rodas especializadas e documentos de identificação para pessoas com deficiência, reforçando o compromisso do Governo do Amazonas com a política de inclusão social.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Governo destina ao setor primário de Autazes R$ 408,9 mil em crédito rural

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱