Carro fica preso sob ônibus em acidente na Zona Oeste de Manaus

Um acidente chamou atenção na tarde desta segunda-feira (28) na rua São Sebastião do Passé, no bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus. Um carro modelo Fiat Strada foi atingido por um ônibus da linha 223, capotou e ficou preso embaixo do coletivo.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista do carro teve apenas escoriações leves. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local.

Câmeras de segurança registraram o momento exato da colisão. As imagens mostram o carro sendo atingido e virando embaixo do ônibus, o que surpreendeu moradores da região.

Os dois veículos permanecem no local, aguardando a chegada da perícia técnica para que as causas do acidente sejam investigadas.

