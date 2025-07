2º Feirão Amazonas Meu Lar contempla 1,2 mil famílias em Manaus

Manaus (AM) – Mais de 1,2 mil famílias foram contempladas com a aprovação da análise de crédito no 2º Feirão Amazonas Meu Lar, realizado neste fim de semana (26 e 27/07), em Manaus. O evento bateu recorde de vendas, alcançando R$ 282 milhões em negociações efetivadas, com apoio do Subsídio Entrada do Meu Lar, oferecido pelo Governo do Amazonas.

Cerca de 20 mil pessoas passaram pelo Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona Centro-Sul, onde puderam negociar diretamente com construtoras. Além das vendas confirmadas, quase 2 mil propostas de compra seguem em análise, podendo elevar o Valor Geral de Vendas (VGV) para R$ 446 milhões.

Coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), o programa conta com execução da UGPE, Suhab e apoio da Sect. O secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, destacou o sucesso da segunda edição do Feirão.

“Encerramos com resultado extraordinário. Foram mais de 1,2 mil famílias contempladas e quase 2 mil propostas em análise. Isso aquece o setor e gera empregos para os amazonenses”, afirmou.

Durante o evento, o público recebeu orientações sobre o Subsídio Entrada Meu Lar, que oferece até R$ 35 mil para famílias com renda de até R$ 2.850; até R$ 30 mil para rendas entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700; e até R$ 20 mil para renda de R$ 4.700,01 a R$ 8 mil.

Entre os beneficiados, está a empregada doméstica Lucinéia da Silva, de 42 anos, que recebeu R$ 35 mil do programa estadual e mais R$ 16 mil do Minha Casa Minha Vida. Com isso, conseguiu dar entrada no seu primeiro imóvel, após 18 anos morando de aluguel.

“Ter uma casa no meu nome é a realização de um sonho. Estou emocionada e grata”, disse Lucinéia.

O evento também contou com a presença de representantes do setor imobiliário e da construção civil. O gerente comercial da Direcional, Geovane Viana, comemorou o sucesso das vendas:

“Superamos os resultados do ano passado. O público veio mais preparado e consciente.”

Além da comercialização de imóveis, o Feirão ofereceu serviços de órgãos públicos como Suhab, Sect, Sedurb, Procon-AM, além de parceiros como a Caixa Econômica, Sinduscon-AM, Ademi-AM e Creci-AM, que orientaram os participantes e reforçaram a importância de comprar com corretores credenciados.

O evento também promoveu o Talk Show “Amazonas Meu Lar”, liderado por Campêlo, com participação das incorporadoras e apresentação de novos empreendimentos. O público ainda pôde aproveitar a área gourmet, espaço kids e ações culturais com o projeto “Mania de Ler”.

O Programa Amazonas Meu Lar integra a política estadual de habitação e já beneficiou mais de 27 mil famílias, com investimentos de R$ 4,7 bilhões em soluções de moradia e regularização fundiária.

