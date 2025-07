Velas acesas causam incêndio em cemitério de Manaus

Na sexta-feira (25), um incêndio atingiu a quadra 31 do Cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. As chamas começaram após velas serem acesas sobre túmulos e se espalharam rapidamente pela vegetação seca. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve o fogo antes que se espalhasse ainda mais.

Novo caso

Nesta segunda-feira (28), um segundo foco de incêndio foi registrado, desta vez na quadra 44 do mesmo cemitério. Assim como no episódio anterior, o fogo teve início com o uso de velas deixadas em homenagens, intensificado pelas altas temperaturas e o clima seco da capital.

Alerta da Semulsp

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) reforçou o alerta sobre o risco de incêndios em cemitérios durante o período de estiagem. O uso inadequado de velas, especialmente sobre túmulos cercados por mato seco, representa risco elevado de propagação das chamas.

Recomendação

A recomendação é para que a população utilize o cruzeiro — área central segura para velas — como local para acender homenagens. Outra sugestão da Semulsp é o uso de flores artificiais ou naturais, que não apresentam risco de combustão.

