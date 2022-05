Jovem de 20 anos é preso por tentativa de feminicídio e estupro contra adolescente no AM

Manacapuru (AM) – Um jovem de 20 anos foi preso na manhã de quinta-feira (5), pelos crimes de tentativa de feminicídio e estupro de vulnerável, praticados contra uma adolescente de 16 anos. A prisão ocorreu por volta das 12h30 em Manacapuru. O crime ocorreu no dia 23 de abril em uma via pública, no bairro Correnteza, no município mencionado.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), as equipes tomaram conhecimento sobre o crime após a vítima relatar que, no dia do fato, estava retornando para sua casa, momento em que percebeu que o jovem estava lhe seguindo. Posteriormente, ele se dirigiu até a adolescente e disse que gostaria de ficar com ela, em seguida, tentou colocar as mãos em suas partes íntimas, mas a vítima reagiu batendo no rosto dele.

“Após isso, o infrator realizou diversas agressões na região do crânio dela, causando um traumatismo craniano na adolescente, além de realizar o golpe ‘mata-leão’, que resultou em sua perda de consciência”, explicou a delegada.

Delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia Foto: Divulgação

A autoridade policial destacou que as investigações em torno do caso iniciaram e, após oitivas e a realização do exame de corpo de delito da vítima, foi constatada a veracidade do crime. Com base nisso, foi solicitado à Justiça mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida pelo juiz Rafael Almeida de Cró Brito, do Plantão Criminal de Manacapuru.

“Com a ordem judicial decretada, conseguimos efetuar a prisão do infrator na rua Angelus Figueira, bairro Correnteza, em Manacapuru”, disse Roberta Merly.

O indivíduo responderá por tentativa de feminicídio e estupro de vulnerável, e ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

