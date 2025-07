Homem é preso por agredir, estuprar e furtar celular de ex-mulher em Manaus

Crime ocorreu no bairro Santa Inês; vítima foi atacada após festa.

Manaus (AM) – Um homem de 39 anos foi preso, nesta segunda-feira (28), suspeito de agredir, estuprar, injuriar e furtar o celular da ex-companheira, de 44 anos, em Manaus. A prisão preventiva foi cumprida no bairro Santa Inês, zona Leste da capital.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, o crime ocorreu na manhã do dia 31 de maio. A vítima havia retornado sozinha para casa após uma festa, quando foi surpreendida pelo agressor, que aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas. Ele a empurrou, desferiu socos e chutes, e a asfixiou, enquanto proferia xingamentos e realizava toques íntimos forçados, sob o pretexto de descobrir se ela havia tido relações com outra pessoa.

A mulher desmaiou e, ao recobrar a consciência, sentindo dores nas áreas onde foi tocada, percebeu que o suspeito havia levado seu celular. Ao sair em busca de ajuda, avistou o homem consumindo bebida alcoólica em frente à sua residência. Ela se refugiou na casa de uma vizinha e pediu ajuda ao filho, que a acompanhou até a delegacia para denunciar o caso.

Segundo o depoimento da vítima, ela havia terminado o relacionamento de nove anos com o agressor poucos dias antes. Desde então, ele estaria a vigiando e descobriu sobre sua presença em uma festa.

Diante da gravidade, a delegada solicitou Medida Protetiva de Urgência (MPU) e a prisão preventiva, ambas autorizadas pela Justiça. O suspeito foi localizado e preso no bairro Santa Inês.

Ele responderá pelos crimes de lesão corporal, estupro, injúria e furto, e ficará à disposição da Justiça após audiência de custódia.

