Preso principal suspeito de matar mulher e jogar corpo no Rio Purus

Um homem identificado como Airton Milome Queiroz, de 48 anos, foi preso suspeito de cometer o feminicídio de Antônia Vicente da Silva, 45. A vítima estava desaparecida desde o dia 17 de julho no município de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus). O suspeito confessou o crime durante interrogatório, afirmando que matou Antônia e jogou o corpo no rio. As buscas continuam.

A prisão foi divulgada nesta segunda-feira (28) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e da 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá. O mandado de prisão foi cumprido na sexta-feira (25/07), após Airton ser localizado na comunidade Tambaquizinho, na zona rural do município.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, o caso mobilizou uma força-tarefa que contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), da Defesa Civil e da Prefeitura de Tapauá.

A investigação foi conduzida pelo delegado Vinícius Darrieux, da 64ª DIP. Ele informou que Airton foi uma das últimas pessoas a ser vista com a vítima e chegou a negar qualquer envolvimento. No entanto, testemunhas revelaram que ele mantinha um relacionamento amoroso com Antônia há três anos e ainda tentou forjar um álibi pedindo que mentissem à polícia.

No bote de Airton, que foi apreendido, foram encontradas substâncias compatíveis com sangue. Com base nos indícios, o delegado representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pela Justiça.

Durante o interrogatório, Airton confessou o crime. Ele relatou que atraiu Antônia até seu bote, navegou com ela até um ponto do rio e, por ciúmes, a enforcou. Em seguida, lançou o corpo nas águas. O Corpo de Bombeiros continua as buscas pela vítima.

Airton responderá por feminicídio e será transferido para Manaus, onde permanecerá à disposição da Justiça.

