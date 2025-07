VÍDEO: Mulher é espancada com mais de 60 socos por namorado dentro de elevador

Uma mulher de 35 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio após ser violentamente agredida pelo namorado dentro do elevador de um prédio no bairro Ponta Negra, Zona Sul de Natal, no Rio Grande do Norte. O caso aconteceu no sábado (26), por volta das 16h, e foi flagrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, o casal aparece discutindo antes da porta do elevador se fechar. Em seguida, o homem parte para cima da vítima, desferindo diversos socos. A violência foi acompanhada em tempo real pelo segurança do condomínio, que acionou a Polícia Militar.

Ao chegarem ao térreo, moradores conseguiram conter o agressor até a chegada dos policiais. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio Grande do Norte após audiência de custódia.

A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Walfredo Gurgel, onde foi constatado que ela sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar. Segundo uma amiga da vítima, ela passará por cirurgia nos próximos dias.

No depoimento prestado à polícia, o homem alegou que sofre de claustrofobia. Ainda conforme relatos da amiga da vítima, a discussão começou após uma crise de ciúmes do agressor.

