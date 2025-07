Vídeo: Oruam depreda viatura e ataca delegado durante operação

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) chegou à casa do rapper Mauro Davi Nepomuceno, conhecido como Oruam, em 21 de julho. Durante a ação, o cantor aparece depredando uma viatura descaracterizada e confrontando investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Polícia tentava cumprir mandado de busca

A operação tinha como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão contra um menor infrator, foragido da Justiça, que estaria escondido na residência do artista. O circuito de monitoramento da rua onde fica a mansão registrou uma multidão de homens, amigos de Oruam, se aproximando de maneira agressiva dos policiais civis.

Nas imagens, enquanto alguns dos amigos do cantor estão sendo revistados, Oruam se exalta e avança contra o delegado Moysés Santana, da DRE. A gravação mostra o momento em que a autoridade policial já está dentro do carro e o rapper se aproxima da janela, batendo com força no vidro do veículo.

Delegado tenta escapar da confusão

O delegado tenta se desvencilhar da situação, mas seu colega ainda está fora da viatura. Quando o segundo agente entra no carro, o delegado acelera para sair do local. Oruam e seus amigos parecem comemorar. Logo em seguida, o rapper corre na mesma direção tomada pelo carro, mas retorna rapidamente à mansão junto com os demais.

Vídeo mostra movimentação intensa na rua

O vídeo obtido pela coluna tem cerca de 15 minutos. Nos momentos finais, Oruam desce a rua acompanhado por outros homens. Diversos veículos são vistos seguindo na mesma direção da viatura. As imagens levantam novos questionamentos sobre o comportamento do cantor durante a operação e deverão compor a investigação da Polícia Civil.

