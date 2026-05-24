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Além disso, ela não poderá usar brincos e deverá retirar piercings, caso tenha

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra terá de remover o mega hair, aplique usado no cabelo, para permanecer na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo.

Além disso, ela não poderá usar brincos e deverá retirar piercings, caso tenha.

Deolane foi presa na quinta-feira (21), sob suspeita de ligação com lavagem de dinheiro do PCC. Segundo as investigações, o esquema utilizaria empresas de fachada, contas bancárias e patrimônio de alto padrão para ocultar recursos atribuídos à facção criminosa.

A defesa afirma que ela é inocente e declarou que “os fatos serão devidamente esclarecidos em momento oportuno”. Além disso, informou ter entrado com um habeas corpus contra a prisão da influenciadora e solicitado a conversão da detenção em prisão domiciliar.

Regras da penitenciária

Na unidade prisional, as detentas não podem usar extensões capilares. De acordo com a administração, os apliques podem ser utilizados em tentativas de fuga ou como moeda de troca em comércio informal dentro do presídio.

As informações foram repassadas por um policial penal que atua na unidade para onde Deolane foi transferida na sexta-feira (22), após passar uma noite na Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte da capital paulista.

Ala separada para advogadas

A advogada está em uma ala especial destinada a advogadas presas. Segundo o policial penal, o espaço possui oito celas, cada uma com duas camas.

Deolane ocupa sozinha uma cela de aproximadamente nove metros quadrados e, até o momento, não teve contato com outras detentas.

Essa ala é separada das presas comuns. Conforme as informações, as internas recebem o mesmo uniforme e alimentação das demais. No entanto, têm direito a dois colchões, ventilador na cela e chuveiro individual.

Além de Deolane, outra advogada também está presa no mesmo setor.

Visitas e rotina no presídio

As visitas às presas dessa ala acontecem aos sábados, das 8h às 16h. Já as visitas às demais detentas ocorrem aos domingos.

Cada cela pode ter um aparelho de rádio e uma televisão. No caso de Deolane, os equipamentos ainda não foram entregues porque a família precisa depositar um valor de até um salário mínimo no pecúlio da detenta para a compra dos aparelhos.

A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) informou que Deolane foi alocada conforme decisão judicial, que reconheceu seu registro ativo como advogada.

“Assim como as demais presas que ingressam no sistema prisional paulista, ela cumpre, atualmente, o Regime de Observação na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista e recebe refeição padrão servida na unidade, além de ter direito a banho de sol diário, em horários pré-determinados”, explicou a secretaria.

Segundo a pasta, dados individualizados de custodiados não são divulgados. “Estruturas de celas e outras alas não são fornecidas por questões de segurança”, reforçou a SAP.

OAB-SP acompanha o caso

A defesa de Deolane foi procurada, mas não respondeu até a publicação deste texto.

A OAB-SP declarou que existe previsão legal no Estatuto da Advocacia para que advogados presos preventivamente sejam recolhidos em sala de Estado-Maior ou, na ausência dela, em local equivalente e separado dos presos comuns.

Segundo a entidade, o entendimento está previsto no artigo 7º, inciso V, da Lei Federal nº 8.906/94, que garante aos advogados condições específicas de custódia antes de condenação definitiva.

“A Comissão de Prerrogativas da OAB-SP acompanha o caso envolvendo a advogada e influenciadora Deolane Bezerra no âmbito da defesa das prerrogativas profissionais previstas em lei, e não por qualquer privilégio pessoal”, afirmou a Ordem.

(*) Com informações da Folha Press

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