Vereador Carpê apaga enquete após maioria apoiar Lula

O vereador Capitão Carpê (PL) apagou uma enquete do Instagram depois que o resultado contrariou suas expectativas. O parlamentar, que aparece em uma foto vestindo uma camisa com a estampa #ForaLula, perguntou aos seguidores: “Você é fora Lula?”.

A resposta, no entanto, surpreendeu: 65% disseram “não” e apenas 35% votaram “sim”. Diante da repercussão negativa, o vereador optou por retirar a enquete do ar.

A postagem gerou uma chuva de comentários em apoio ao presidente Lula (PT). Em tom irônico, um internauta comentou que o perfil de Carpê “tinha mais petistas do que o do próprio Zé Ricardo”, vereador e correligionário do presidente pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Conhecido por seu posicionamento abertamente bolsonarista, Carpê tem se posicionado de forma crítica ao governo federal. Ele chegou a convocar seguidores para participar de um ato contra o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes, marcado para o domingo (3), na Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

Leia mais:

Lula empata com Bolsonaro em nova pesquisa para 2026

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱