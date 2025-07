Condenado por estupro de bebê de 2 anos é preso no interior do AM

Um jovem de 19 anos, condenado a três anos de internação em um Centro Socioeducativo por estupro de vulnerável, praticado contra uma criança de dois anos em 2023, no município de Manicoré, interior do Amazonas, foi alvo de um mandado de busca e apreensão, na terça-feira (29).

Crime e a descoberta

De acordo com a delegada Wagna Costa, titular da DEP de Humaitá, o crime ocorreu em Manicoré, e a prisão foi efetuada no bairro Novo Humaitá. Na época do crime, o jovem, então adolescente, namorava a mãe da vítima.

A delegada relatou que o indivíduo levou a criança à casa da tia da vítima. “A tia percebeu que a criança não parava de chorar desde que foi deixada na residência. Ao verificar as partes íntimas da criança, notou vermelhidão e vestígios de sêmen, informando imediatamente a mãe da vítima”, explicou Wagna Costa.

Confissão e tramitação do caso

A criança foi encaminhada a um hospital em Manicoré, e o Conselho Tutelar foi acionado. Após a confirmação dos fatos, as Polícias Civil e Militar foram até a residência do suspeito, que foi detido. Durante o trajeto à delegacia, ele confessou o crime.

“Em depoimento, o jovem admitiu que, ao retornar para casa, viu a criança assistindo televisão e aproveitou o momento para cometer o abuso”, detalhou a delegada. Ele foi internado provisoriamente em 2023, transferido para Manaus e, posteriormente, liberado. Desde 2024, estava residindo em Humaitá.

Sentença e cumprimento do mandado

A sentença, expedida pela 1ª Vara da Comarca de Manicoré em 15 de julho de 2025, determinou a internação do jovem. “Com base na decisão judicial, cumprimos o mandado de busca e apreensão na residência do autor”, afirmou a delegada.

O homem foi condenado a três anos de internação em um Centro Socioeducativo e permanecerá à disposição do Juizado Infracional.

