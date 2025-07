Amazonas terá 20 novos peritos médicos nas Agências da Previdência Social

Chegada dos novos profissionais aumentará em 62,50% a capacidade operacional da perícia no estado. Ação é essencial para enfrentar a fila do INSS

Manaus (AM) – O Amazonas terá 20 novos peritos médicos federais atuando nas Agências da Previdência Social. Atualmente com uma ocupação de 32 profissionais, o estado aumentará em 62,50% sua capacidade operacional de perícia médica, enquanto a Região Norte, a de maior tempo de espera no país, receberá 88 novos peritos médicos e terá ganho de 46,56%.

São cinco os municípios do Amazonas que receberão os peritos médicos: Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus e Parintins.



Concurso Público

As contratações são fruto de concurso público realizado em fevereiro deste ano, após 15 anos sem contratações. Nesta quarta-feira (30), o Ministério da Previdência Social publicou no Diário Oficial da União a nomeação dos primeiros 250 profissionais. A chegada dos novos servidores vai contribuir de maneira significativa com a agilidade no atendimento e o enfrentamento à fila do INSS.



O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, destaca a mudança histórica no quadro geral da perícia médica, especialmente nas regiões mais carentes.



“Os novos peritos médicos irão trabalhar nos locais em que as pessoas mais precisam, onde a espera por uma perícia é maior. A chegada desses profissionais é muito aguardada e vai gerar um impacto enorme no atendimento da ponta aos nossos segurados”, declarou o ministro.



Novos peritos médicos

O INSS distribuiu as vagas por estado de acordo com a demanda, considerando o tempo médio de espera por uma perícia médica e a localização estratégica para a realização dos atendimentos.

Os 250 peritos médicos que acabam de ser nomeados poderão assumir seus cargos ainda em agosto, considerando os prazos de apresentação de documentos e posse.



Quase 14 mil candidatos participaram do concurso do Ministério da Previdência Social, realizado no dia 16 de fevereiro pelo Cebraspe – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos.

