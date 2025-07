Evasão escolar no Amazonas é o dobro da média nacional, diz Unicef

Seduc ainda não se pronunciou sobre os dados

Manaus (AM) – Quase 4% das crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos estão fora da escola no Amazonas, segundo levantamento do Unicef divulgado esta semana. O índice é o dobro da média nacional, estimada em 2%, e coloca o estado entre os piores da região Norte no ranking de evasão escolar.

O Amazonas tem a quarta maior taxa de evasão escolar do Norte, atrás de Amapá, Acre e Roraima. Entre os adolescentes de 15 a 17 anos, a situação é ainda mais crítica: 66.490 jovens vivem fora das salas de aula apenas na região Norte, conforme apontam os dados.

Para tentar reverter o quadro, estados e municípios têm adotado estratégias como a busca ativa escolar, que já conseguiu rematricular 300 mil crianças nos últimos oito anos — 90 mil delas na região Norte.

Infraestrutura precária

Mas, segundo o oficial de educação do Unicef, Matheus Rangel, o problema é mais profundo. Ele cita fatores estruturais e socioeconômicos, como escolas precárias, falta de salas de aula, transporte escolar limitado e ausência de barcos ou barqueiros nas comunidades ribeirinhas.

“Mesmo com o repasse maior do governo federal para o transporte e a merenda, os recursos não são suficientes para garantir o acesso à educação em muitos locais da Amazônia”, afirmou Rangel.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc-AM) ainda não se pronunciou oficialmente até o fechamento desta matéria.

