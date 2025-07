Crianças indígenas do Amazonas terão proteção reforçada por MPF e MP

O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Amazonas (MPAM) se juntaram para fortalecer a defesa dos direitos de crianças e adolescentes indígenas. Na terça-feira (29/07), representantes dos dois órgãos se reuniram em Manaus para planejar ações conjuntas.

Eles querem garantir proteção especial para comunidades indígenas em territórios tradicionais e locais com maior vulnerabilidade social.

Durante o encontro, a equipe propôs criar fluxos de atendimento e manuais para orientar profissionais do Sistema de Garantia de Direitos. O foco está nas especificidades culturais e sociais das populações indígenas.

Além disso, planejam promover capacitações junto a lideranças indígenas, conselhos tutelares e órgãos públicos que atuam nessas comunidades.

A promotora de Justiça Romina Carvalho, do MPAM, destacou a importância da parceria. Ela afirmou que proteger crianças indígenas exige sensibilidade intercultural e cooperação entre instituições.

“Essa união com o MPF vai ajudar a oferecer respostas mais adequadas às realidades das crianças indígenas, especialmente no interior do Amazonas”, disse.