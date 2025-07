Show ‘Brasil Profundo’ celebra ritmos brasileiros em Manaus

Espetáculo de Antônio Bahia acontece dia 27 de agosto no Teatro ICBEU, com entrada gratuita.

No dia 27 de agosto, às 20h, o Teatro ICBEU, em Manaus, vai receber o show inédito “Brasil Profundo”, do cantor e compositor Antônio Bahia. O espetáculo, que a Lei Paulo Gustavo contemplou e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC) apoia, oferece entrada gratuita e promete envolver o público com a riqueza da música brasileira.

Ritmos amazônicos e afro-brasileiros em destaque

Inspirado no álbum lançado em 2021, o show reúne uma banda com 14 músicos para apresentar um repertório de dez músicas. Além disso, Antônio Bahia valoriza o tambor como símbolo da ancestralidade e da miscigenação cultural do Brasil, trazendo para o palco a força dos ritmos amazônicos e afro-brasileiros.

Influência do sambareggae e tradição percussiva

O cantor destaca o sambareggae, ritmo afro-baiano criado por Neguinho do Samba, como uma grande influência.

“Tive o privilégio de conviver e trabalhar com ele. Portanto, essa experiência traduz a potência sonora e corporal do show”, afirma.

Pesquisa sobre manifestações culturais

A construção do espetáculo envolveu pesquisa sobre manifestações como o Marabaixo do Quilombo do Curiaú (AP) e o carimbó da região de Alter do Chão (PA). Dessa forma, o show propõe uma experiência sensorial que atravessa ritmos, histórias e corpos.

Direção musical e artística

A direção musical fica a cargo de Cícero Antônio, músico e pesquisador que integrou a banda Araketu e trabalhou com Jimmy Cliff e Bando do Olodum. Enquanto isso, a direção artística é assinada por Antônio Bahia, e a produção, por Rafaela Guimarães.

Acessibilidade garantida

O Teatro ICBEU oferece estrutura acessível e contará com intérprete de Libras durante toda a apresentação, garantindo inclusão para pessoas com deficiência auditiva.

Oficinas e contrapartida social

Além do show, Antônio Bahia vai promover oficinas em uma comunidade de Manaus, envolvendo 50 jovens. As atividades incluem aulas de percussão, dança e dinâmicas cênicas. Assim, o projeto aproxima a população local da ancestralidade e da cultura presentes no espetáculo.

